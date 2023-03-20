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300 yaban ördeği doğaya salındı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 300 yaban ördeği doğaya salındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 300 yaban ördeği doğaya salındı.


Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde doğanın korunması ve kollanması yaban hayatı popülasyonun artırılması amacıyla 300 yaban ördeği törenle doğaya salındı. Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Çetin Karakoç, Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen törende, 'Yaban Doğada Yabanla Buluşuyor' projesi çerçevesinde Hayrabolu'da 300 ördeği doğaya saldıklarını belirtti.


Törene; Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Gökay İnal, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) Başkanı Çetin Karakoç ve yönetimi ile Trakya Federasyonuna bağlı dernekler katıldı.

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