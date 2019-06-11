310 başarılı öğrenciye madalya verildi

Tekirdağ'da Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kapaklı'nın Enleri' Ödül Töreni'nde, ilçede eğitim gören ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Okul Müdürleri ve çok sayıda veli katıldı. Gerçekleştirilen tören programında protokol tarafından 310 öğrenciye madalyaları takdim edildi. Tören, Saygı Duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, "Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizde ilk defa gerçekleştirdiğimiz yılsonu ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bir yılı daha geride bıraktık. Yaklaşık 7 ay önce ilçemizde göreve başladığımızda öncelikle bir durum analizi yaptık ve yol haritamızı belirledik. İyi bir ekip nasıl olunabilir konusu üzerinde yoğunlaştık. Geldiğimiz bu noktada artık örnek gösterilen bir ilçe haline geldik. Biz yaptığımız çalışmaları tüm herkes ile paylaşmayı ve iyi örnekleri artırmayı amaçladık. İlçemizde yaklaşık 23 bin öğrenci ve binden fazla öğretmen ve resmi özel 50 kurum ile görev yapıyoruz. Yerli ve milli projemiz ile 12 bin vatandaşımıza ulaştık. Daha sonra yaptığımız kitap fuarı ile 30 önemli yazar 100 yayın evi ve 75 bin ziyaretçiye ulaştık. Yine ilçemize gelen yazarlar sayesinde 1 milyondan fazla vatandaşımıza Kapaklı ilçesini tanıtma fırsatı bulduk. İlçemiz okullarının fiziki imkanlarını geliştirmek adına birçok ilke imza attık. Göreve başladığımız günden itibaren 100'den fazla etkinlik yaptık. Tüm bunların yanında ilçemizde 10 okul ve 2 spor salonu bu yıl faaliyete geçecek. 310 öğrencimiz sportif, sanatsal ve kültürel alanda Avrupa ve Türkiye birincilikleri elde etti. Tüm bu çalışmalarımızda ve başarılarımızda emekleri olan başta Kaymakamımız Mustafa Ünlüsoy'a Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e ve değerli ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz" dedi. Danışmaz'ın konuşmalarının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan faaliyet videosu katılımcılara izletildi.

Avrupa şampiyonları ödüllendirildi

Video gösteriminden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerince hazırlanan Müzik Dinletisi, katılımcıların beğenisine sunuldu. Öğretmenlerin seslendirdiği türküler, kulakların pasını silerken, tören öğrencilere madalyalarının takdim edilmesi ile devam etti. Ödül töreninde ilk olarak ülkemizi temsilen avrupa şampiyonalarına katılan ve dereceye girmeyi başaran öğrenciler sahneye davet edildi. Bölgesel ve uluslararası çapta ilçemizi, okullarını ve ailelerini gururlandıran öğrencilere madalyaları Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy tarafından takdim edildi.

"Avrupa'da birçok başarıya imza attılar''

Öğrencilere madalyalarını takdim ettikten sonra kısa bir konuşma gerçekleştiren Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, "Bugün 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda Türkiye'mizde ve Avrupa da sportif, kültürel ve sosyal alanlarda başarılı olan öğrencilerimizin ödül töreninde bir araya geldik. Sunumda da gördüğünüz gibi 5 yıllık bir geçmişi olan ilçemizde 2014 yılından itibaren 5 yılda bugün çok önemli bir konuma gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda Kapaklı'mız öncelikle Trakya'nın sonrasında ise Türkiye'nin nicelik olarak en büyük yerleşim yerlerinden biri olacak. Bu büyümenin temelleri zaten bugünden atılmış durumdadır. Burada çocuklarımızın başarılarına hep beraber şahit olduk. Onları, ailelerini, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Avrupa'daki yarışmalardan tutun Türkiye'deki birçok yarışmada başarılara imza atmış birçok öğrencimiz var. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Çocuklarımız bizlerin en değerli varlıklarımız. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer husus ise 5 yıllık bir ilçe geçmişimiz var. Bugüne kadar aritmetik olarak arttık. Bundan sonra Kapaklı'nın büyümesi artık geometrik olacak. İnşallah Kapaklı'mız çok daha iyi yerlerde olacak. Buda çalışarak, emek vererek olacak. Tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum ve tebrik ediyorum.” dedi.

"Ne kadar gurur duysak az''

Törenin devamında Kapaklı'da farklı okullarda öğrenim gören ve il çapındaki yarışmalarda dereceye girmiş öğrenciler sahneye davet edildi. Sanat ve spor dalındaki bu yarışmalarda ilçemizi gururlandıran 21 öğrenciye madalyalarını Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin takdim etti. Başarılı öğrencilerle gurur duyduğunu ifade eden Başkan Çetin, "Böyle güzel bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. İlçemizde 23 bine yakın öğrencimiz var. 310 öğrencimiz birincilikler kazandı. Bu öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak az. Ancak orana baktığımız zaman bu yüzde 1 buçuğu dahi bulmuyor. Yeni bir ilçeyiz. 81 vilayetten insanımız burada bir arada yaşıyor. Tekirdağ'da hizmete en çok aç olan ilçeyiz. Kapaklı birkaç yıl sonra bin kişilik salonlarda etkinlikler yapacak. Bu yüzde 1 buçukluk oran çok yakında yüzde 5'lere 10'lara çıkacak buna inanıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenlerimiz ayrıca velilerimizin desteği ile öğrencilerimizin çok daha iyi gelişmelerine vesile olacağız. Gelecek yıllarda bu gençlerimizin üniversitelerde de başarılı olacağına inanıyorum. Ben sosyalleşmeye son derece önem veriyorum. Eğitimin alt tabanında asıl olan sosyalleşme ve insana değer vermedir. Azmeden çalışan ve başarmaya odaklı insanlar yetiştirmeliyiz. Buradaki tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Öğrencilerimizi ve ailelerini ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

Halk oyunları gösterilerine büyük alkış

Başkan Çetin'in konuşmalarının ardından Kapaklı Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi, folklor gösterisini sergiledi. Katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutulan gösterinin devamında il genelinde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren takımlar sahneye davet edilerek Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz tarafından madalyaları takdim edildi. Yine il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren diğer öğrencilere sırasıyla Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Çıvalcıoğlu tarafından ödülleri takdim edildi. Gerçekleştirilen ödül töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi'nin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterisi ile son buldu.