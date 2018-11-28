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334 metrelik Hindistan bandıralı dev gemi Tekirdağ'da

43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan bandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisi Tekirdağ’a yanaştı.

43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan bandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisi Tekirdağ'a yanaştı. Dev gemiye standart gemi tarifesi uygulandı.


Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 büyük limanından biri olan Asyaport tarafından 8 bin 598 konteyner kapasiteli "CPO Hamburg" dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulandı.


Asyaport Limanı İşletme Müdürü Kadir Uzun, tarifenin Ekim ayında uygulamaya başlanıldığını ifade ederek, "Bu uygulamanın Türkiye'deki limanlarına daha çok yabancı bandıralı gemi çekebilmek için yapıldı. Türkiye limanlarına daha fazla gemi getirebilmek adına Çanakkale geçişlerindeki uygulanan tarifelerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar bakanlığımızın da olumlu yaklaşımıyla çok olumlu bir sonuca ulaşmış bulunmaktadır. 334 metre olan gemimiz IMED hattı ile Türkiye'den Hindistan'a direkt sefer yapan bir gemi. Bu gemi boğazlardaki tarifeli uygulamaların normal gemi geçişleri tarifesine getirilmesiyle birlikte ilk defa limanımıza yanaştı" şeklinde konuştu.

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