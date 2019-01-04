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373. kısa dönem jandarma erler yemin etti

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende 373.

kısa dönem jandarma erler yemin etti.


Törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, 373. kısa dönem jandarma erler yemin etti. Askerler yemin töreninin ardından aileleriylr kucaklaştı.


Törene, Vali Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Vekili Adem Sevim, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz ve İl Emniyet Müdür Vekili Metin Mandacı, kurum amirleri ve aileler katıldı.

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