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4 bin 928 vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Tekirdağ’da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin 928 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Tekirdağ'da korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 4 bin 928 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ek genelge ile 22 Mart 2020 tarihinde Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna 112, 155, 156 telefon numaraları üzerinden, muhtarlar, belediye başkanları, Kaymakamlığa doğrudan gelen talepler ve bilfiil Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.


Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, il merkezinde Vali Aziz Yıldırım, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip ediliyor.


Tekirdağ il merkezi ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna 22 Mart Pazar günü itibariyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan 4 bin 928 kişi başvuruda bulundu. Başvuru yapan bütün vatandaşların başvurular yerine getirildi.


Ayrıca; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kuruma kayıtlı olup ödeme gücü olmayan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı.

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