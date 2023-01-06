4 yaş grubu öğrencilerin dönem sonu coşkusu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Safa Merve Kur'an Kursu 4 Yaş İnci Taneleri Sınıfı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk dönem sonu gösterisini gerçekleştirdi.

Muratlı Safa Merve 4-5-6 Yaş Okulu'nda gerçekleştirilen ve minik öğrencilerin Kur'an-ı Kerim harflerini okuduğu dönem sonu etkinlikleri velilerden ve misafirlerden tam not aldı. Etkinlikte konuşan Muratlı İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu ise; “Diyanet İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu Safa Merve 4-5-6 yaş Kuran Kursu öğrencileriyle ne kadar iftihar etsek azdır. Çocuklarımız Kur'an kurslarımızda pek çok şeyi öğrendiler. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i, harfleri, dini bilgileri öğrendiler. Hem eğlendiler, hem öğrendiler. Ahlaki erdemleri, anne babaya ve bütün kainata karşı sevgi ve merhameti öğrendiler. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Velilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize, İnci Taneleri Sınıfı'nın öğretmeni Ferhan Gümüş ve bu program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözcüklerini kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler, gösteriler eşliğinde salona girdi. Her öğrenci tek tek Kur'an-ı Kerim harflerini ve ezberlediği sureleri okudu. Program, hazırlanan gösterilerin sunumu ile devam etti. Pasta kesiminin ardından öğrencilere hediyeler verildi. İkramların akabinde program sona erdi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.