400 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye yardımı

Tekirdağ'da ‘Okula dönüş' sezonunda 400 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, sosyal yardım alabilecek öğrenci ve okullara ulaşmak adına, her yıl "Okula Dönüş" sezonunda ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlayan firma yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yapılan işbirliği çalışmaları ile 2021-2022 Eğitim öğretim yılı başlangıcında Tekirdağ'daki 11 ilçede toplamda 400 ihtiyaç sahibi öğrencimize yardım sağlandı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile firma yetkilileri ve yardım yapılacak okulların müdürlerinin katılımlarıyla Kırtasiye Seti Teslim Töreni düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Frima Mali İşler Direktörü Haewon Lee konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ulusan, Firmanın Mali İşler Direktörü Haewon Lee'ye teşekkür plaketi takdim etti. Tören kırtasiye seti tesliminin ardından sona erdi.