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43 öğretmene sertifika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay Tarafından İmzalanan "Geleceğimizi Koruyalım Projesi" kapsamında Tekirdağ’da eğitim alan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay Tarafından İmzalanan "Geleceğimizi Koruyalım Projesi" kapsamında Tekirdağ'da eğitim alan öğretmenlere sertifikaları verildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sertifika töreninde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi personeli Serkan Gürsel proje ile ilgili tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Proje kapsamında eğitim alan 43 öğretmene sertifikaları verildikten sonra yapılan ikramla program sona erdi.


Törene İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, öğretmenler ve misafirler katıldı.

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