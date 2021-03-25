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45 adet extacy hap ele geçirildi

Tekirdağ’da bir eve operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 46 adet extacy adlı uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tekirdağ'da bir eve operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 46 adet extacy adlı uyuşturucu hap ele geçirdi.


Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'ndeki bir evde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. M.K. adlı şahsın oturduğu eve gerçekleştirilen operasyonda, 46 adet extacy adlı uyuşturucu hap ve bu hapları paketlemek için kullanılan poşet ele geçirildi.


M.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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