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47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle atladı

Yamaç paraşütü, speed-flying ile Base jump yapan Cengiz Koçak, Tekirdağ’da 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle atladı.

Yamaç paraşütü, speed-flying ile Base jump yapan Cengiz Koçak, Tekirdağ'da 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle atladı. 47 metreden atlayış anı ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Türkiye ve Dünya genelinde yamaç paraşütü, speed- flying ile Base jump yapan paraşüt tutkunu Cengiz Koçak, bugüne dek 7 bini aşkın tehlikeli ve akıllara durgunluk getiren atlayışlar gerçekleştirdi. Bir ilke daha imza atmak için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkan emekli asker Cengiz Koçak, tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra kendini 47 metre yükseklikten bıraktı.


Koçak'ın metrelerce yüksek kendini bırakması ve paraşütünü açması saniye saniye kameralara yansıdı. Nefes kesen atlayış başarılı bir şekilde son bulurken, Koçak bunun bir Türkiye ve dünya rekoru olduğunu kaydetti.

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