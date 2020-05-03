İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

49'uncu evlilik yıl dönümünde yaşlı çifte pastalı sürpriz

Tekirdağ’da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifte evliliklerinin 49’uncu yılında belediye görevlileri pasta ile sürpriz yaptı.

Tekirdağ'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan yaşlı çifte evliliklerinin 49'uncu yılında belediye görevlileri pasta ile sürpriz yaptı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan 73 yaşındaki Ahmet Kılıç ve 70 yaşındaki eşi Zeliha Kılıç'ı 49'uncu evlilik yıl dönümlerinde yalnız bırakmadı. Çiftin kızları Özgül Kılıç, Vefa Sosyal Destek Grubu'na anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediğini belirtti. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi harekete geçti. Pasta alan belediye görevlileri, yaşlı çiftin ikametine gitti. Karşılarında pastayla görevlileri gören yaşlı çift büyük şaşkınlık yaşadı. Yakılan mumları üfleyen çift belediye görevlilerine teşekkür etti.


Ahmet Kılıç, her yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını, bu yılki kutlamayı unutamayacaklarını söylerdi. Zeliha Kılıç ise sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getirerek, 49'uncu evlilik yıl dönümlerini çok anlamlı olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.