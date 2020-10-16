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5 kişilik araçtan 15 göçmen çıktı

Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, durdurulan 5 kişilik araçtan 15 düzensiz göçmen çıktı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, durdurulan 5 kişilik araçtan 15 düzensiz göçmen çıktı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda TOKİ uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücülüğünü E.S. isimli şahsın yaptığı 34 FE 4229 plakalı beyaz Fıat Doblo marka araç içerisinde 4 Mısır, 11 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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