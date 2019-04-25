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500 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde kiralık bir iş yerinde 500 kilogram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kiralık bir iş yerinde 500 kilogram esrar ele geçirildi.



Tekirdağ emniyet müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 500 kilogram esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde M.K. isimli şahsın kiraladığı iş yerinde esrar yetiştirdiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. 3 ay boyunca takipte bulunan polis ekipleri, sabah saatlerinde baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 500 kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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