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57. Alay Malkara'ya ulaştı

57.

Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları için Çanakkale'ye yürüyen Alay Yürüyüş Komitesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ulaştı.


Çanakkale Savaşları'nda kahramanlık örneği gösteren Alay için Tekirdağ'dan yola çıkan yaklaşık 100 gönüllü, Malkara ilçesine ulaştı. Yürüyüşün çok zor geçmesine rağmen asla pes etmeyeceklerini ifade eden Alay Genel Koordinatörü Hikmet Yılmaz, “Yürüyüşümüzün 10. yılı çok güzel geçiyor. Çok coşkulu ve kalabalık. Tekirdağ'dan çıkışımızın 2. gününde Malkara'ya giriş yaptık. Gerçekten Çanakkale ruhunu kaybetmedikçe bu memlekette güzel şeyler olacaktır. Ayaklarımız patlasa da çatlasa da yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Malkara ilçe merkezinde mola veren Alay kafilesi, Keşan istikametine yürüyecek.

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