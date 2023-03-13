57. Alay Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyor

Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ'da kortej yürüyüşü düzenlenirken, Alay üyeleri Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyüşü başladı.

Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ Valilik Binası önünde program düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra Alay Vefa Yürüyüşü başladı.

Tarihi valilik binası önünde başlayan Yürüyüş Süleymanpaşa Hükümet Caddesinden Köprübaşı mevkiine kadar devam etti. Buradan şehirden çıkış yapan Alayın üyeleri 18 Mart'a kadar Çanakkale'ye varmayı planlıyor.

“Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915 değildir”

Törende açıklamada bulunan Alay Komite Başkanı Hikmet Yılmaz, “Çanakkale'de çok önemi 5 mihenk taşını yerinden oynattık. Bu yürüyüş normal bir yürüyüş değildir. Tarihi büyük bir yürüyüştür. En önemlisi Çanakkale Zaferi 18 Mart 1915 değildir. Çanakkale'nin Zaferinin tarihi 9 Ocak 1916'dır. Resmi olarak da kabul edildi. Artık her yıl 9 Ocak 1916 Çanakkale'nin Zafer tarihi olarak kutlanıyor” dedi.