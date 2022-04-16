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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabı tamamlandı.


“Tarihe ve Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Gelibolu - Tekirdağ etabı tamamlandı. Gelibolu'dan yarışa başlayan bisikletçiler, Şarköy üzerinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. İlçede bulunan sahil kesiminde kurulan alana gelen bisikletçiler, ardından finiş çizgisini geçti.

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