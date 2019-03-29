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57 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.


Hayrabolu, Malkara ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ-Çanakkale D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı araçlarda yapılan kontrolde 28 Pakistan, 15 Bangladeş ve 14 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 57 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü ve organizatörler A.U. ve S.İ.G gözaltına alındı.


Araçlar içerisinde bulunan 4 adet şişme gri renkli bot, 4 takım bot küreği ve 2 adet pompaya el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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