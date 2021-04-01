57. Kütüphaneler Haftası kutlamaları

Kütüphaneler Haftası Tekirdağ İl Programı Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Kütüphaneler Haftası Programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması, okul kütüphanesinin ve dünya kütüphanelerinin tanıtılması, Yazar Özgür Sinan ile söyleşi ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın konuşmaları ile gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Adar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphaneler Haftası'nı kutlayan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, “İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Beşeriyetin hafızası kütüphanelerle ve eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu arttırmak, okuma sevgisini yediden yetmiş yediye aşılamak temennisi ile Kütüphaneler Haftasını kutluyorum” dedi.