5S temizlik ve düzen eğitimine yoğun ilgi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5S Temizlik ve Düzen Eğitimi verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda verilen eğitime Gökçe Özyer Demiriz konuşmacı olarak katıldı. Demiriz, yaptığı sunumda "5S, beş aşamadan oluşan, adını Japonca beş kelimenin baş harflerinden alan bir iş yeri organizasyonu yöntemidir. 5S uygulaması, endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya alınması, yönetilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında kullanılır. İş sağlığı ve iş güvenliğinde risk belirlemede bizim gördüğümüz konuların başında tertip ve düzen geliyor. 5S uygulaması ise iş sağlığı ve iş güvenliği risklerini oldukça azaltıyor. Çünkü alanın temizliğini düzenli hale getirdiğimizde çalışanlar için olan riskler azalmış oluyor" dedi. Demiriz, sistemin kalite, moral, makine performansı, iş güvenliği ve verimlilik konularında fayda sağlayacağını ifade etti.

5 adımı uygulamak gerekiyor

Demiriz, yoğun bir katılımın sağlandığı eğitiminde "5S eğitimi aslında belirttiğim gibi Japoncadır. Seırı, sınıflandırma demektir. Önce her işlemi sınıflandırarak başlamamız gerekmekte. Seıton, düzenleme demektir. Neyi nasıl düzenleyeceğiz ve bunun için bir sistem oluşturmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Seıso yani en temel olan şey temizlik anlamına gelmektedir. Bizim anladığımız anlama gelir yani bedenimizden başlar, operasyon alanındaki temizlik, depolar, raflar, bakım alanı, yağlar, var olan kimyasallar gibi birçok şeyi kapsar. Üretimde sürekli bir hareket olduğu için makineyi, alanı sürekli temiz tutmamız gerekmektedir. Seıketsu, standartlaşmadır. Standartlaştırmaya kadar işler biraz kolay gibi geliyor. Ama standartlaştıralım, bunları belirli aşamalarda kontrol edelim dediğimiz zamanlarda da herkes bir başka birimin üstüne atar. Ama burada öyle bir durum yok, kalite ekibi ile bu işin içine girmemiz gerekmektedir. Son olarak ise Shıtsuke, eğitim ve disiplin demektir" ifadelerini kaydetti.

Soruların cevaplandırılmasıyla devam eden eğitim, sertifika dağıtımı ile sona erdi.