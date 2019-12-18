Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen yangında çiftlik garajında bulunan 6 bin saman balyası kül oldu.

Olay ilçeye bağlı Seymen Mahallesinde meydana geldi. Köy mezarlığının yanında bulunan saman garajında meydana gelen ve elektrik tesisatının olmadığı garajda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile TESKİ'ye ait çok sayıda su tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında garaj kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 6 bin adet saman balyası da kül oldu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak başlatılan inceleme ve olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.