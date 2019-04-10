6. Ergene Sünnet Şöleni kayıtları başlıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Sünnet Şöleni kayıtlarının 15 Nisan'da başlayacağı açıklandı. Aileler kayıt tarihi başladığında belediye hizmet noktalarına başvurabilecek.

Ergene Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde ikamet eden ve özellikle dar gelirli ailelere yönelik düzenlenen Sünnet Şöleni kayıtları başlıyor. Bu sene 6'ncısı düzenlenecek olan Sünnet Şöleninde kayıtlar 15 Nisan'da başlayıp 31 Mayıs tarihinde son bulacak. Kayıtların başlamasıyla birlikte aileler kimlik fotokopisi, SGK kurum bilgisi ve adreslerini yazdırarak Ulaş Mahallesi'nde bulunan belediye binası, Velimeşe Mahallesi'ndeki hizmet binası ve Sağlık Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım kurs merkezine kayıt başvurusunda bulunabilecek.

Ergene Belediyesinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşunda 1-31 Temmuz tarihleri arasından belirlenen saatlerde, hijyenik şartlar altında, uzman doktorlar tarafından çocukların sünnet edileceğini söyleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Hizmetlerimizin merkezinde insanımız var, ihtiyaçlı insanımıza yardım var. Sünnet Şöleni'ni, bu anlayıştan hareketle gelenekselleştirdiğimiz bir şölen haline geldi. Geçen yıl halkımızın memnuniyetle karşıladığı Sünnet Şöleni'nin, bu sene yeniden vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.