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6 ildeki 570 avcı denetlendi

Marmara ve Trakya’daki 6 ilin kırsal bölgelerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1.

Marmara ve Trakya'daki 6 ilin kırsal bölgelerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 570 avcı denetlendi.


DKMP Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, av koruma/kontrol ve doğa koruma amaçlı bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Denetimlere jandarma ekipleri de destek verirken, 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki av koruma ve av kontrolünde 570 avcı denetlenerek, doğa koruma amaçlı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.


Denetimlerde, “Doğal yaşamı korumaya devam ediyoruz” vurgusu yapıldı.

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