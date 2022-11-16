6 ildeki 570 avcı denetlendi

Marmara ve Trakya'daki 6 ilin kırsal bölgelerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 570 avcı denetlendi.

DKMP Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, av koruma/kontrol ve doğa koruma amaçlı bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Denetimlere jandarma ekipleri de destek verirken, 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'daki av koruma ve av kontrolünde 570 avcı denetlenerek, doğa koruma amaçlı bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

Denetimlerde, “Doğal yaşamı korumaya devam ediyoruz” vurgusu yapıldı.