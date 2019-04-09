6 yaşında İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okudu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce açılışı yapılan polis noktasında İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Özge Bulut herkesi kendine hayran bıraktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Merkez İlçe Süleymanpaşa'ya bağlı Altınova Mahallesi'nde oluşturulan Çarşı Polis Merkezi Amirliği Altınova Polis Noktası'nın açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrasında bir anda ortaya çıkan 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Özge Bulut isimli kız çocuğu, herkesi şaşkına çevirdi. Katılımcıların karşısına çıkan minik Özge, İstiklal Marşı'nın tamamını hiç aksatmadan ezbere okuyarak herkesi kendine hayran bıraktı. İstiklal Marşı'nı tamamını okuyan Minik Özge için alkış sesleri yükselirken, katılımcılar tarafından 6 yaşındaki Özge'ye çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Minik Özge İstiklal Marşı'nı abisinin kendisine öğrettiğini söyledi.

Açılış öncesi konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Önemli olan vatandaşımıza hizmeti, rahatlıkla alabileceği bir yere, bir lokasyona ve bir mekana götürmek. Burada yapılanda o. Daha önce var olan bir polis noktasının, karakolun kaldırılmış olmasının eksikliklerini hisseden emniyetimiz, burada yeninden bir nokta kurma mecburiyeti hissetmiş” dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ise "Geldiğimiz zaman mahallemizin muhtar, bizden buraya bir nokta yapılmasını, bir karakol yapılmasını istedi. Hedefimiz bir karakol yapmaktı. Ancak imkanlarımız bir karakol yapmaya şu anlık yeterli olmadı. Sayın valimizin de desteği ile buraya karakol büyüklüğünde bir polis noktası yaptık. İnşallah bunun arkasında bir karakol olarak devam ettirebiliriz" dedi.