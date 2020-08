6 yılda 290 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Bu kapsamda 2014 yılından bu yana boğulma tehlikesi atlatan 290 vatandaş, plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavi Bayraklı plajlarda görevlendirilen cankurtaranlar, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için titizlikle görevlerini sürdürüyor. 5 cankurtaran botu ve 16 cankurtaranın görev yaptığı plajlarda vatandaşlar sürekli olarak tedbirli olmaları ve kurallara uymaları hususunda bilgilendiriliyor. Ayrıca cankurtaranlar, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı her an hazırlıklı bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kurtarma faaliyetleri çerçevesinde 2014 yılında 32, 2015 yılında 37, 2016 yılında 41, 2017 yılında 47, 2018 yılında 53, 2019 yılında 70 ve 2020 yılında da 10 olmak üzere toplamda 290 boğulma tehlikesi atlatan vatandaş, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hayata tutunmaları sağlandı. Yine aynı yıllar içerisinde toplamda 302 vatandaşa ise ilkyardım müdahalesi yapıldı.

Öte yandan cankurtaranlar pandemi sürecinde vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaları noktasında uyararak anons yöntemiyle bilgilendiriyor.