63 fabrikanın atık suyunu arıtacak tesis tamamlandı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı çerçevesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren 63 fabrikanın atık suyunu arıtmak üzere kurulmuş olan Ergene-1 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Su alımına hazır hale geldiği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunulduğu bildirilen atıksu arıtma tesisini gezen Vali Yıldırım, Ergene 1 OSB Bölge Müdürü Yasemin Artar'dan tesisin son durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mustafa Çetinkaya da eşlik etti.