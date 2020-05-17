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65 yaş üstü vatandaşlar: "Yata yata bacaklarımız tutuldu"

Tekirdağ’da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, evde yata yata bacaklarının tutulduğunu dile getirdiler.

Tekirdağ'da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, evde yata yata bacaklarının tutulduğunu dile getirdiler.


Malkara ilçesinde bir hafta sonra yeniden sokağa çıkmanın sevincini yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da parklara akın etti. İlçe sakinlerinden Necmi Çetin, “2 aydır evden çıkmıyorduk. Geçen hafta birkaç saat dışarı çıktık. Bugün de verilen izinle dışarı hava almaya, yürüyüş yapmaya çıktık. Evde bütün gün yata yata bacaklarımız tutuldu. Bize verilen süreyi iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.


Bir başka vatandaş da, “Evde iyice patladık, canımız sıkıldı. Evde hapishanede gibiyiz” dedi.

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