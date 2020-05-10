İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

65 yaş üstünün sokağa çıkma sevinci

Tekirdağ’da da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ'da da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.


Malkara ilçe merkezinde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokaklarda yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Emekli vatandaş Şerafettin Cebeci, “Evde canımız çok sıkılıyordu. Böyle çok iyi oldu. Biraz gezinip, hava alacağız ve sonra evimize gideceğiz. Bu virüs denen bela dünyamızı mahvetti" diye konuştu.


90 yaşındaki Sabri Mutlu ise, "Alışverişe diye çıktım ama her yer kapalıymış. Haberim bile yok. Saat 15.00'e kadar gezebildiğim kadar gezeceğim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.