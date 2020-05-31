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65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Tüm yurtta olduğu gibi Çorlu’da da 65 yaş üzeri vatandaşlar kendilerine tanınan süre dahilinde sokaklara çıktı.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorlu'da da 65 yaş üzeri vatandaşlar kendilerine tanınan süre dahilinde sokaklara çıktı. Parklara akın eden vatandaşlar, güneşli havanın keyfini sürdü.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan ancak 14.00- 20.00 saatleri arasında dördüncü kez sokağa çıkma serbestliği tanınan 65 yaş üzeri vatandaşlar, Çorlu'da park, bahçe ve yeşil alanlara akın etti. Vatandaşların en çok tercih ettiği alan ise Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Parkı oldu. Bu hafta sonu dördüncü kez sokağa çıkma serbestliği tanınan vatandaşlardan bazıları uygulamadan memnun olduklarını söylerken, bazıları ise 65 yaş üzerine uygulanan kısıtlamanın sona erdirilmesini istedi.

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