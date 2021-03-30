68 adet kaçak içki bodrum katta ele geçirildi

Tekirdağ'da satışa hazır 68 adet kaçak içki, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından kaçak içki getirdiği öğrenilen S.S. isimli şahsı bir süre takibe aldı. Akabinde şahsın depo olarak kullandığı Atatürk Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki binanın bodrum katına baskın yapan polis, 41 adet rakı, 24 adet vodka ve 3 adet viski ele geçirdi.

Kaçak içkilere imha edilmek üzere el koyan polis, S.S. adlı şahsı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.