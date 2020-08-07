7 ayda Tekirdağ'dan 4 milyar 825 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi

Tekirdağ, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölgesi ve Çorlu Havalimanı'nda olmak üzere 4 ayrı gümrük müdürlüğü olan Tekirdağ'da 2020 yılının Ocak ve Temmuz ayları döneminde 3 milyar 363 milyon 598 bin 820 dolarlık ithalat 1 milyar 461 milyon 769 bin 506 dolarlık da ihracat olmak üzere toplamda 4 milyar 825 milyon 368 bin 326 dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi.

Batı Marmara Gümrük Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre 2020 yılının Temmuz ayında 446 milyon 102 bin 287 dolarlık toplam ithalatın gerçekleştirildiği Batı Marmara Gümrük Müdürlüğü bünyesinde yer alan 4 ayrı gümrük müdürlüğünde 199 milyon 93 bin 821 dolarlık ithalat olmak üzere toplam 645 milyon 196 bin 108 dolarlık dış ticarete imza atıldı.

2020 yılının Temmuz ayı sonu itibariyle toplam işlem hacmi ise 4 milyar 825 milyon 368 bin 326 dolar olarak kayıtlara geçti.