7 gün 24 saat izlenecekler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kentin güvenliği açısından devletin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında, vatandaşların kendi can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirler kapsamında içkili mekanlara sadece dış değil, iç güvenlik kamerası konulması kararı alındı.

Muratlı Belediyesince kurulan İçkili Bölgelerin Islahı Komisyonu yeni bir karar aldı. İlçede faaliyet gösteren içkili mekanlara genel güvenlik, genel ahlak, asayişin, kolluk tarafından kontrolünün yapılması amacıyla dış kameranın yanı sıra; iç kamera takılması zorunluluğu da getirildi. Karar; açık alkollü içki sunumu yapılan içkili lokanta, içkili restoran, birahane, taverna, pavyon vb. faal olan ve bu tarihten itibaren açılacak işletmeleri kapsıyor. Karar kapsamında bahse konu iş yerlerine gerekli şartlarda kamera koyulmaması durumunda Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre işlem yapılacağı bildirildi. Güvenlik kamera sistemini verilen süre içerisinde taktırmayan işletmelere ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' iptal cezası da verilebilecek.

Her kamera olmuyor

İş yerlerinin giriş ve çıkış kapıları ile içerisine net şekilde gösterecek kameralar takılacak. 7 gün 24 saat kayıt yapacak. Duvara görülecek şekilde ‘Bu işyeri güvenlik kamerası ile izlenmektedir' ibareli yazı asılacak. Kamera görüntü kayıtları en az 30 gün saklanabilecek. Görüntüler gerekli olduğunda kolluk kuvveti ve zabıtanın kullanımına kolayca sunulacak şekilde ayarlanacak. Güvenlik kameraları karanlık ortamlarda net kayıt yapabilecek, yüz ve eşkâl belirlemeye yardımcı olacak şekilde yerleştirilecek. Renkli veya ortamdaki ışık miktarının yeterli olmadığı durumlarda siyah-beyaz kayıt yapabilme özelliği olacak.

Kamera sistemlerinin faturalarının bir fotokopisinin Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve tebliğ edilen karardaki kamera özelliklerini taşıyıp taşımadığının kontrol edileceği de öğrenildi.