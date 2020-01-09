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7 ilçede eş zamanlı su ürünleri denetimi yapıldı

Tekirdağ’da Tarım ve Orman İl Müdürü ve yardımcılarının da katılımıyla 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri kontrol ve denetimi yapıldı.

Tekirdağ'da Tarım ve Orman İl Müdürü ve yardımcılarının da katılımıyla 7 ilçede eş zamanlı su ürünleri kontrol ve denetimi yapıldı.


Tekirdağ genelinde yapılan eş zamanlı denetime Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı Erhan Yalçın ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tolga Özkan ile Şube ve İlçe Müdürlüğü personelleri katıldı. Eş zamanlı denetimlerde Süleymanpaşa, Ergene, Saray, Hayrabolu, Malkara, Kapaklı, Marmaraereğlisi ilçelerinde deniz, içsular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.

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