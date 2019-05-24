7 proje ‘Eğitimde İyi Örnek' oldu

Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince hazırlanan ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nin Nisan ayı değerlendirmesinde Kapaklı ilçesinden iki okul, kendi alanında ilk 3'ün içerisinde yer buldu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki okul/kurumların eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri iyi örnekleri paylaşarak okulların model alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nde Nisan ayı değerlendirmesi tamamlandı. 11 ilçeden 60 başvurunun katıldığı projede, Kapaklı'dan iki okul da dereceye girmeyi başardı.

Projeye Nisan ayında toplam 60 başvuru yapılırken, 4 farklı dalda değerlendirmeler yapıldı. İl Değerlendirici Kurulu'nun puanlamasına sunulan başvurulardan 7'si Kurumsal Kapasite, 16'sı Akademik Başarının Artırılması, 31'i Sosyal Faaliyetlerin Artırılması ve 6'sı da Sportif Faaliyetlere Katılım ve Başarının Artırılması dalında oldu. Değerlendirmelerde Kapaklı Cumhuriyet İlkokulu ‘'Hayırseverlerle sınıf yapımı'' projesi ile ‘Kurumsal Kapasitenin Artırılması' dalında ikincilik elde ederken ‘Akademik Başarının Artırılması' kategorisinde Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu 'Yıldızkent Okuyor, Kapaklı Okuyor' projesi ile üçüncülüğe hak kazandı.

Öğrenciler kütüphaneye 500 kitap bağışladılar

Kütüphaneler Haftası'nda İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden Yıldızkent Ortaokulu, 120 öğrenciyle yapılan ziyarette 500 kitap bağışlayarak 15 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştirmişti. Okulun Türkçe Öğretmeni Erkin Saçar tarafından başlatılan ‘'Yıldızkent Okuyor, Kapaklı Okuyor'' isimli proje, Nisan ayı değerlendirmesinde kendi kategorisinde yer aldı. Yine Erkin Saçar'ın başlattığı "Sevgimizi Paylaşıyoruz" projesi, "Hayatı Paylaşmamıza Engel Yok'' projesi ve "Ailece Okuyoruz" isimli projeler de Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Eğitimde İyi Örnekler Projesi değerlendirmesinde yer buldu.