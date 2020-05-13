İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

7 yaşındaki çocuk asansör boşluğuna düştü

Tekirdağ’da 7 yaşındaki çocuk, kazara asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Tekirdağ'da 7 yaşındaki çocuk, kazara asansör boşluğuna düşerek yaralandı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Y.E., alt kata inmek için asansör kapısını açtı. Kabinin boş olduğunu fark edemeyen çocuk, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansla Y.E.'yi hastaneye kaldırdı.


Y.E.'nin başından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.