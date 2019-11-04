70 karateci bir üst kuşağa terfi etti

Tekirdağ'da 70 karateci 3. dönem kuşak terfi sınavını geçerek bir üst kuşağa terfi ettiler.

Türkiye Karate Federasyonun 2019 faaliyet programında yer alan 3. dönem kuşak terfi sınavı 70 sporcunun katılımı ile Merkez Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Sporcular diplomalarını alarak, bir üst kuşağa terfi ettiler. Sporculara başarı belgeleri ve kuşakları Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Alper Çitak tarafından teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Yeni kuşakları takılarak terfi eden karatecilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.