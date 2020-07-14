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80 dönümlük alanda balyaya hazırlanan saplar alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 80 dönümlük arazide saman balyası için hazırlanan saplar alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 80 dönümlük arazide saman balyası için hazırlanan saplar alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Çimendere kırsalında bulunan yeni otoyol inşaatı şantiyesi yakınlarında anız yangını çıktı. Saman balyasına dönüştürülmek üzere bağlama aşamasına getirilen saplar bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.


Yangın, bölgeye gelen orman işletme, itfaiye ve yol inşaatında faaliyet gösteren araçların müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.


Çıkan yangında 80 dönümü aşkın anız alanı ve içinde bağlanacak samanlar küle döndü.

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