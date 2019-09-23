İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

85 yaşındaki motosikletli kazada yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan yaşlı adam yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan yaşlı adam yaralandı.


Kaza, Malkara-Keşan yolunda Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Kadıköy Mahallesi'ne gitmekte olan Rahim Özcan (85) yönetimindeki 59 LC 532 plakalı motosiklet, kamyona çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.