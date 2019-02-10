9. Çorlu Kitap Fuarı başladı

kez kapılarını açan Çorlu Kitap Fuarı'nda yazarlar okuyucuları buluşarak kitaplarını okurları için imzalıyor.

Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 9.'su gerçekleştirilen Çorlu Kitap Fuarı'nda Çorlulu yazarlar okurları ile buluştu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da eşi olan Çorlulu yazar Emel Sarıkurt, yayımlanan ikinci kitabını okuyucuları için imzaladı.

Çorlu'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza günü ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Emel Sarıkurt, “Trakya halkı okumayı seviyor. Çorlu'da zaten 9.'su gerçekleştiriliyor. Çok güzel bir şey ülkenin okuyan insanlara ihtiyacı var. Şu anda yazmaya devam ettiğim bir kitabım daha var. Bir de çocuk fantastik serisi olacak yazmayı tamamlayabilirsem. Bu yoğun bir süreç, inşallah onlar da önümüzdeki sene okurları ile buluşurlar diye düşünüyorum. İlgi çok güzel hiç tanımadığım insanlardan mesajlar alıyorum. Paha biçilemez bunlar çok keyifli” dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise, “10 günde 30 yazarımız şehrimizi ziyaret ediyor olacak. Kitapseverleri yazarlarla bir araya getiriyoruz. Yoğun bir ilgi var. Bugün de katılımı keyifle izliyorum. Şehrimizde kitaba ilginin olduğunu, kitap okuyan insan sayısının çok olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Programda Çorlulu yazarların yer aldığını anımsatan Başkan Sarıkurt, “Bugün Çorlulu yazarlar var. Ramis Çınar ve eşim. Tabii o da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bugün ikinci kitabı ile ilgili burada. Daha önce bir kitabı daha yayınlanmıştı. İkimizde hayatta keyif aldığımız şeylerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ben çok gurur duyuyorum kitap yazıyor olmasından Fantastik roman türünde yazıyor. Ümit ediyorum insanlar tarafından da okunduğunda beğenilen bir kitap olmuş olur” şeklinde konuştu.