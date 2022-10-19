Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Silahtarağa kırsalında polisi görünce kaçan 9 kaçak göçmen, kovalamaca sonucu yakalandı.

Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ve devriye ekipleri tarafından Silahtarağa Mahallesi Musevi Mezarlığı mevkiinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Ekipleri görünce kaçan grup, 15 dakika yaya olarak süren kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, Şehit Emrah Gümrah Polis Karakoluna götürüldü.

Şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.