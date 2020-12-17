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9 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Tekirdağ’da 9 katlı bir binanın bacasından çıkan kıvılcımlar, paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da 9 katlı bir binanın bacasından çıkan kıvılcımlar, paniğe neden oldu.


Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Palmiye Bloklarındaki bir binanın bacasında yangın çıktı. Aşırı kömür yakılması nedeniyle çıkan yangın, apartmanda oturan vatandaşlar tarafından fark edildi.


Koku ve dumanı fark eden apartman sakinleri evlerini terk ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, bacada soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

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