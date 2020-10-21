İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucudan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucudan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Çorlu ışıklı kavşağı Çerkezköy istikametinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Kimlik kontrolü yapılan Y.T.A. ve S.E. isimli şahısların üzerinde 11 fişek daralı ağırlığı 5.85 gram olan bonzai ele geçirildi. Hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.