90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kilogram esrar ve 90 sikke ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde S.G.'nin uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine evde ile eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir kilogram esrar, 90 sikke ve 72 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.G., adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.