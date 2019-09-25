94 firma bu fuarda buluştu

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı. 94 firmanın standının bulunduğu fuara ilgi yoğun oldu. Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'nın gösterileri eşliğinde düzenlenen açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Süleyman Kozuva, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

"Bu hikaye elini taşın altına koyanların başarı hikayesi''

Fuarın açılış konuşmasını yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, "Bugün çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. 2017 yılında yazdığımız KOSGEB projemizden doğan Endüstriyel Fuarımız, bugün üç kat büyüyerek kapılarını açıyor. Üyelerimize yeni pazarlar oluşturmak ve bunun yanında bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla çıktığımız bu yolda bugün geldiğimiz nokta gurur verici. Bu hikâye, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Trakya Kalkınma Ajansı'nın, üyelerimizin ve personelimizin, bizlere desteğini esirgemeyen kurumlarımızın, kısacası bölgemiz için elini taşın altına koyan herkesin başarı hikâyesi. Herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

"Büyük firmalar ile KOBİ'lerimizi bir araya getirdik''

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, fuarın bölgedeki firmaların birbiri ile alışverişi noktasında faydalı olduğunu belirterek, "Çerkezköy'de, Çorlu'da, Kapaklı'da büyük firmaların var olduğunu ve bu firmaların uluslararası entegrasyonda Avrupa'dan ya da değişik yerlerden mal aldığını görüyorduk. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile beraber bundan 3 yıl önce başlatmış olduğumuz bu fuar projesinde amacımız bu firmaların bölgemizdeki KOBİ'lerimizin de bu yedek parçaları tedarik edebileceğini göstermekti. Dedik ki bu büyük firmalar ile küçük KOBİ'leri bir araya getirelim, büyük firmalarımız uzak yerlere gitmesinler, dibindeki komşusundan malzeme tedarik etsinler. Hem daha uygun maliyetle malzeme tedarik imkanı olsun hem de KOBİ'lerimiz büyüsün istedik. Böylece her iki taraf da kazan–kazan sistemi ile kazanmış olacak, Tekirdağımız da kazanacak. Tabii ki Türkiye'nin her yanı bizim ama biz Trakya'daki firmalarımızın birbiri ile ticaret yapmasına daha büyük özen gösteriyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin refah düzeyini yükseltmeliyiz''

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da, bu tür fuarların ülke içi ticareti arttırdığına ve dolaylı yoldan ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, "Ülkeler gelişmişliklerini, refah düzeylerini; doğal kaynakları ile, sanayi ve tarımsal üretimleri ile ve de bunları geliştirecek nitelikli insan gücü ile sağlar. Bazı ülkeler ekonomik açıklarını doğalgaz ve petrol rezervleri ile bütçe açıklarını kapatıp refaha ulaşırlar. Ülkemiz bolca doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip değildir. Bu nedenle nitelikli insan yetiştirmeli ve ülkemizin refah düzeyini yükseltmeliyiz'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından fuarın açılışı yapıldı. Ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler stantları gezerek firma temsilcileri ile sohbet etti.