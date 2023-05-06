ABD'den gelen dev LNG tankeri Tekirdağ'da

ABD’den yola çıkan 174 bin metreküp likit gaz taşıma kapasiteli dev tanker gemisi Tekirdağ’a ulaştı.
ABD'den yola çıkan 174 bin metreküp likit gaz taşıma kapasiteli dev tanker gemisi Tekirdağ'a ulaştı.
20 gün önce ABD'den yola çıkan Malta bandıralı ‘La Seıne' adlı LNG tankeri, Ege Denizi üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra Marmara Denizi'ne ulaştı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine yanaşan 174 bin metreküp likit gaz kapasiteli dev tanker, burada yükünü boşalttıktan sonra kentten ayrılacak.