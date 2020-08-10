Açık Hava Sineması Altınova ve Zafer Mahallesi'ne konuk oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi, Açık Hava Sineması etkinliklerine kırsal mahallelerin ardından merkez mahallelerde de devam ediyor. Bu hafta Altınova Mahallesi'nin ardından Zafer Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte mahalle sakinleri açık havada sinema keyfini yaşadı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahil dolgu alanda Arabalı Sinema ile başlatılan yazlık sinema etkinlikleri, daha sonra kırsal mahallelerde sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ile devam etmişti. Merkez mahallelerde gösterime devam eden Açık Hava Sineması, Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sosyal mesafe gözetildi, maske dağıtıldı

Salgın önlemlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlik, Altınova Mahallesi'nde Süleymanpaşa Sahil Çay Bahçesi'nde, Zafer Mahallesi'nde ise Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu bahçesinde vatandaşların beğenisine sunulurken, izleyicilere tek kullanımlık maske dağıtımı da yapıldı ve Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında soysal mesafeye dikkat edilmesi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramı

Etkinlikte çocuklara yönelik Bizim Köyün Şarkısı isimli film gösterilirken, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Açık Hava Sineması etkinliğine çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi göstermesi dikkat çekti. Açık Hava Sineması etkinliklerinin yaz sonuna kadar süreceği ifade edildi.