Açık hava sineması günleri başlıyor

İki ay süresince her Cuma ve Cumartesi uygun alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan Açık Hava Sineması günlerinde çocuk filmleri gösterimi yapılacak. Gösterimler 21.30'da başlayacak.

Sekiz mahallede film gösterimi

Süleymanpaşa Belediyesi Açık Hava Sineması Günleri kapsamında, sekiz mahallede Köstebekgiller filmi minik seyircilerle buluşacak. 9 Temmuz Cuma günü başlayacak etkinlik takvimi ise şöyle:

“09 Temmuz Cuma Barbaros Mahallesi Fikret Yılmaz Parkı, 10 Temmuz Cumartesi 100. Yıl Mahallesi Türkan Saylan Parkı, 16 Temmuz Cuma Hürriyet Mahallesi Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü, 17 Temmuz Cumartesi Ferhadanlı Mahallesi, 30 Temmuz Cuma Değirmenaltı Mahallesi Ticaret Borsası İlkokulu, 31 Temmuz Cumartesi Karacakılavuz Mahallesi, 13 Ağustos Cuma Çınarlı Mahallesi Murat Hüdavendigâr İlkokulu, 14 Ağustos Cumartesi Kumbağ Mahallesi Kumbağ İlkokulu.”