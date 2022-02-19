Açık unutulan fritöz yangın paniğine neden oldu

Tekirdağ Çorlu'da açık unutulan elektrikli fritöz makinesi korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ızgara çeşitleri sunulan bir işyerinde kızartma yapmak amacıyla kullanılan elektrikli fritöz açık unutuldu. Yoğun dumanları gören çevredeki esnaf ve vatandaş, itfaiyeye yangın ihbarında bulunup, kapalı olan işyerinin sahibine durumu bildirdi. Olay yerinde kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, işyerine girip yaptığı incelemede, elektrikli fritözün uzun süredir fişte takılı kalması nedeniyle yoğun duman oluştuğunu, işyerinde yangın olmadığını belirledi.

Polise de herhangi bir şikayeti olmadığını ifade eden işyeri sahibi, kızartma makinesini açık unuttuğunu doğruladı.