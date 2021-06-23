Açık unutulan rögara düşen otomobil vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fırtına ve sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Açık unutulan rögara düşen araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğlen saatlerinde fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, özellikle trafikteki sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yağışa yolda yakalanan motosiklet sürücüleri ıslanmamak için köprü altlarına ve boş buldukları yerlere sığındı. Güveniş Caddesi'nde açık unutulan rögar nedeniyle ise sürücüler zor anlar yaşadı. Rögara düşen bir otomobil vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yağışın ardından hala rögara önlem alınmazken, sürücüler duruma tepki gösterdi