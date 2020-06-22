Açıkhava sineması çocukların ayağına geldi

Etkinlik kapsamında Karacakılavuz Mahallesi'nde çocuklara yönelik “İksir-Dedemin Sırrı” isimli yerli animasyon film gösterimi yapıldı.

Her yaz Süleymanpaşa sahilinde gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliği, korona virüs salgını nedeniyle Arabalı Açık Hava Sineması şeklinde güncellenerek sürdürülürken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl ilk kez kırsal mahalleler de etkinlik kapsamına alındı. Kırsal mahallelerde sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen Açık Hava Sineması etkinliğinde, seyircilere maske dağıtımı, dezenfektan hizmeti ve patlamış mısır ikramı yapılıyor.

Çocuklar açık havada film izlemenin keyfini çıkardı

Etkinlik kapsamında ilk gösterim 19 Haziran Cuma gecesi Ferhadanlı Mahallesi'nde organize edilmesine rağmen son anda bastıran şiddetli yağmur nedeniyle etkinlik ileri bir tarihe ertelendi. Etkinliğin ikinci durağı olan Karacakılavuz Mahallesi'nde 20 Haziran Cumartesi akşamı çocuklar için “İksir-Dedemin Sırrı” isimli animasyon filminin gösterimi yapıldı. Karacakılavuzlu çocuklar, açık havada film izlemenin keyfini çıkarırken, aileler de Açık Hava Sineması etkinliğine ilgi gösterdi.

Maske dağıtıldı, mısır ve pamuk şeker ikram edildi

Karacakılavuz İlkokulu bahçesinde gösterimi yapılan filmi izlemeye gelen çocuklara ve ailelerine maske dağıtılmasının yanı sıra oturma alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlandı ve çocuklara da patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilerek seyir zevki tatlandırıldı.

Açık Hava Sineması etkinliğinin farklı kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.