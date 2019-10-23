Adli Bilişim Uzmanı Altun: "Çocuğunuza sevgi ile yaklaşın"

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Bir kereden çok şey olur" konulu seminerde, "Çocuğunuza sevgi ile yaklaşın" dedi.

Çerkezköy Kadın Geliştirme Derneği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı. Okul müdürleri, veliler ve STK temsilcilerinin katıldığı seminerde Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bağımlılıkla mücadele için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

"Çocuğunuza sevgiyle yaklaşın"

Seminerde anne babalara öğütler veren Altun, çocuklara sevgi ile yaklaşılması gerektiğini belirtti. Altun, anne babalara tavsiyelerde bulunarak, "Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Çocuğunuzun bir bağımlı olduğunu öğrenmek için iyi gözlemlerde bulunmalısınız. Çocuğunuzun olağan dışı hareketlerde bulunması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna bilgi verebilir, çocuğunuzu tedavi ettirebilirsiniz. Bağımlılık sadece madde bağımlılığından ibaret değildir. Sosyal medya bağımlılığı, telefon bağımlılığı da çözülmesi gereken ciddi bağımlılık problemleridir. Buna da çocuğunuzu yönelten en büyük etken sevgisizliktir. Evde anne babasının yanındayken ilgisiz bırakılan bir çocuk, oyalanmak maksadıyla bu tür davranışlarda bulunabilir. Bunun önlenmesi için de çocuğunuza sevgi ile yaklaşın, onu dinleyin" dedi.

Sunumunun ardından Altun, soruları yanıtladı. Seminer sonunda Altun'a plaket takdim edildi.